سقوط عاطلين قبل بيعهما هيروين على عملائهما بالشرابية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين، عثر بحوزتهما على كميات من الهيروين قبل بيعها على عملائهما في منطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية ، في القبض على "و، م " عاطل وسابق اتهامه في قضايا و"ا،م" عاطل وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقات ، 200 تذكرة هيروين ومبالغ مالية وهاتفين محمول، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات اقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، والسلاح الناري بغرض التشاجر وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بحبسهم.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.