سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر يحظى باهتمام الصحافة الصربية

كتب: أحمد جمعة

استقبل سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" الصحفي الصربي "زيفوتا بوجدانوفتش" المتخصص في مجال رياضة كرة اليد، حيث يقوم بإدارة موقعين على شبكة الإنترنت، أحدهما باللغة الإنجليزية "هاندبول بلانت Handball-Planet.com " والثانى باللغة الصربية "هاندبول بلقان Handball-Balkan.com.

ونوه سفير مصر لدى صربيا إلى الاهتمام الذى تحظى به الرياضة كأحد مجالات التعاون لتبادل الخبرات، مبرزاً قوة الدفع التي تحققت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين في مجال الشباب والرياضة في نوفمبر 2018. وأضاف "الجويلى" أن زيارة وفد اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور هشام نصر إلى بلجراد في ديسمبر الماضى، مثلت فرصة لتقديم النموذج المصرى الرائد في هذا المجال إضافة إلى صقل قدرات الفريق القومى باعتباره من أقوى الفرق عالمياً.

من جانبه عبر الصحفى الصربى، الذى يغادر إلى القاهرة اليوم، عن سعادته لحضور قرعة سحب بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر عقدها في مصر في بداية 2021 بدعوة من اتحاد كرة اليد، مثنياً على قدرات مصر باعتبارها إحدى الدول القليلة التي لديها بنية تحتية متطورة، وأن الزيارة ستكون فرصة لزيارة المنشآت المخصصة للبطولة في كل من القاهرة والإسكندرية والعاصمة الإدارية.