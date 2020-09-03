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رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى (أوراق) بكلية الفنون الجميلة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:39 م
رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى (أوراق) بكلية الفنون الجميلة رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى
أسيوط - فريق المحافظات

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افتتح الدكتو طارق الجمال ، رئيس جامعة أسيوط ، المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى بعنوان أوراق بكلية الفنون الجميلة بالجامعة ، بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع ، والدكتور محمد حلمى الحفناوى، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عبد الحكيم،  وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة ، والدكتورة نهى المفتى المدرس بقسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب والمطبوعات وصاحبة المعرض ،مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وصرح الدكتور الجمال، خلال الإفتتاح أن الهوية البصرية تلعب دوراً هاماً فى تقديم الجامعة ، والتأكيد على هويتها لجميع الفئات على الصعيدين الداخلى والخارجى ، مؤكداً أن المعرض يعد محاولة لربط الكليات بالهوية البصرية للجامعة ككل ، مشيراً إلى أن لا يقتصر تقديمها على هويتها البصرية فقط ، بل تحتاج كذلك إلى هوية سمعية أو حركية أو نصية معبرة عنها وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة مها غانم ، إلى أن الجامعة تسعى دائماً إلى دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من خلال المحافل الثقافية والمعارض الفنية لإحداث حركة تنويرية وثقافية ليس بين أركان كلياتها فقط ، ولكن بين فئات المجتمع والعمل على رفع الوعى الفكرى ، والتأكيد على دور الفن فى الإرتقاء بالذوق العام واكتمال وثقل الشخصية ، مؤكدة أن الهوية البصرية تلعب دوراً هاما ً فى تعريف فئات المجتمع عن كليات جامعة أسيوط .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهى المفتى، أن المعرض هو مقترح للهوية البصرية لجامعة أسيوط المعاصره وهو عبارة عن كتاب يضم جميع أوراق الهوية البصرية للجامعة بكلياتها ومنشآتها وذلك عن طريف تفعيل التصميم الجرافيكى باللون الأسود- الذهبي- الأحمر ، مشيرة إلى أن هذا المقترح هو جذب لأى طالب أو فرد من خلال صفحة المواقع الاجتماعية بالتعرف على هوية الجامعة سواء كانت ورقى – غلاف- مطبوعات .

 كما أضافت الدكتورة نهى، أن هذا المقترح مستوحى من الشعار القديم من حيث البوابة ( القوس) والشمس باللون الذهبى واللون الأسود ، كما أن مطبوعات المعرض تثير إلى الدهشة والاهتمام من أجل المشاهدة لقراءة جميع المطبوعات ومن أمثلة هذه المطبوعات أغلفة الكتب- تصميم الكمامات- تصميم روب مناقشات الماجستير والدكتوراة – تصمم موقع website – تصميم ورقيات الإدارات – تصميم ورق للطعام – كارنيهات لأعضاء هيئة التدريس- وجميع المنشورات بطرق معاصرة ، فضلاً عن بعض النماذج الدعائية مثل الأكواب – الميداليات- الدبابيس .

 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

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المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

 

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 رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى التشكيلى الأكاديمى 

 

 


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