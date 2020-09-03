اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة استعدادات العام الدراسى.. بعد قليل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:12 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة استعدادات العام الدراسى.. بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الاسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة وزارةالتربية والتعليم ووزارة الصحة لبدء العام الدراسى الجديد 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم  مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقينبنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي2021/2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العامالدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراحمجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التييضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و (5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطبالبيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

 

 

 

 
 

 

 


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