حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف وإزالة أجزاء خطرة بعقارات قديمة فى الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة صادرة لعقارات مخالفة بمنطقة مينا البصل بوجود حكمدار غرب ومأمور قسم مينا البصل، بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشان تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للبناء المخالف ومواصلة الجهود علي مدار اليوم للقضاء علي أي بناء مخالف.

وأشار حى غرب الإسكندرية فى بيان له اليوم، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار رقم 12 بمنطقة نجع العرب، وتنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار رقم 2 حارة إدريس والمكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية، وقد تم تسليم العقاريين لمقاول الإزالة بالحي وذلك لاستكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقاريين.

من جهة أخرى شن حى الجمرك، حملة مكبرة تحت إشراف محمود شحاتة بريك، رئيس حي الجمرك، وبتواجد الإدارات المعنية بالحي، لتنفيذ قرار الإزالة الخاص بسقف صاج لمنور بعقار الكائن بـ 2 سنان باشا ، فيما تلقي حي الجمرك إشارة من غرفة العمليات بالمحافظة تفيد بوجود أجزاء تمثل خطورة على المارة بالعقار الكائن 6 تنظيم حارة 221 من حارة نصر خلف 43 إسماعيل مهنى - اللبان .

وتوجهت الإدارات المعنية بالحي إلى موقع الحدث، وتبين أن العقار مكون من أرضي وأربعة أدوار وصادر له قرار إزالة، وقد تم إزالة الآجزاء الخطرة و رفع الأنقاض.

كما أعلن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، تنفيذ 4 حملات إزالة للتصدى لظاهرة البناء المخالف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء والتصدي لمافيا البناء المخالف، وتعليمات محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم، إلى أنه تم شن حملة بقيادة عصام عبدالمنعم سكرتير الحى، ومعه رئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال طريق وشئون قانونية والإدارات المعنية وفى وجود الكول الأمنى من قسم العامرية ثان، حيث أسفرت الحملة عن، إزالة بمنطقة حبوب عبارة عن قواطيع وغرفة بالقرار رقم 95 لسنة 2020 ، وإزالة تعديات على أملاك دولة بمنطقة حبون عبارة عن أسوار بطول 1000 م ، وإزالة جزء من دور رابع علوى بالكابلات على مساحة 120 م بقرار الازالة 137 لسنة 2019 ، وإزالة دور جزء من دور ثالث علوى بالكابلات على مساحة 80 م بالقرار رقم 116 لسنة 2019.