اليوم السابع
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حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمنطقة العجيزى بطنطا.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:51 م
حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمنطقة العجيزى بطنطا.. صور حملة مكبرة لرفع القمامة بمنطقة العجيزى بطنطا.
الغربية - مصطفى عادل

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شن حى أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

واستهدفت الحملة منطقة العجيزي بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحي، وتم رفع مئات الأطنان من تراكمات  القمامة  المتراكمة بالمنطقة، وتطهير مكانها.

من ناحية أخرى، أزال حي ثان المحلة الكبرى، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، برج تقوية إرسال لإحدى شركات المحمول من أعلى سطح أحد الأبراج المخالفة.

كان أحد المواطنين يمتلك برجا سكنيا مخالفا مكون من 16 طابقا قد استأجر السطح لإحدى شركات المحمول لإنشاء محطة تقوية، واشتكي أهالي المنطقة، وانتقل رئيس الحي لمكان البلاغ، وتم إزالة الشبكة وفكها، وتبين أن البرج مخالف ومقام بدون ترخيص، وجاري التجهيز لإزالة البرج ، مؤكدا على استمرار تنفيذ حالات إزالة تعديات البناء المخالفة، والتصدى بكل حسم لاى من أشكال المخالفات.

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