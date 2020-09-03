اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة..

حاسبات عين شمس تفتح باب التقديم لـ5 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:03 م
حاسبات عين شمس تفتح باب التقديم لـ5 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام  طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للدراسة بالبرامج الجديدة المميزة بنظام الساعات المعتمدة، وتمنح هذه البرامج، درجة مزدوجة فى برامجها المميزة حيث تمنح الدرجة الأجنبية من جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة  كأولى الدرجات الأجنبية الممنوحة فى قطاع الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية وذلك بداية من أول سبتمبر.

 

وتتضمن البرامج في كلية الحسابات والمعلومات برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم – علمي رياضة)، وبرنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)، وبرنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)، وبرنامج الأوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)، وبرنامج الأمن السيبرانىٍ بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة).

 

يذكر أن هناك ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة  التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية.

 

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التي تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامج في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج ، وكلية الألسن 4 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكليات التجارة والبنات و الزراعة 3 برامج لكلا منهما، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.


جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الحاسبات والمعلومات

برامج الساعات المعتمده

حاسبات ومعلومات عين شمس

الدراسة بجامعة عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق 2020.. 13 معملا بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:51 ص

تنسيق 2020.. جامعة عين شمس تتأهب لاستقبال طلاب المرحلة الثانية.. 13 معملا تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات غدا لمدة 5 أيام.. 300 جهاز كمبيوتر وفريق متخصص لمساعدة المتقدمين.. الدخول بالكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:00 م

جامعة عين شمس تفتح باب الاشتراك فى رابطة رسمية لخريجيها منذ نشأتها عام 1950

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:14 ص

دراسة بجامعة عين شمس تؤكد: التلوث أخطر من كورونا وتسبب فى وفاة 7 ملايين شخص سنويا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة