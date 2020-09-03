حاسبات عين شمس تفتح باب التقديم لـ5 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للدراسة بالبرامج الجديدة المميزة بنظام الساعات المعتمدة، وتمنح هذه البرامج، درجة مزدوجة فى برامجها المميزة حيث تمنح الدرجة الأجنبية من جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة كأولى الدرجات الأجنبية الممنوحة فى قطاع الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية وذلك بداية من أول سبتمبر.

وتتضمن البرامج في كلية الحسابات والمعلومات برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم – علمي رياضة)، وبرنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)، وبرنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)، وبرنامج الأوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)، وبرنامج الأمن السيبرانىٍ بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة).

يذكر أن هناك ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التي تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامج في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج ، وكلية الألسن 4 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكليات التجارة والبنات و الزراعة 3 برامج لكلا منهما، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.