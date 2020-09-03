جامعة أسوان تحفل بتحقيق المركز 401 فى تصنيف التايمز البريطانى

أسوان صلاح المسن

احتفلت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لجنة التصنيف بالجامعة ووكيل كلية الهندسة، بمناسبة حصول جامعة أسوان على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطانى 2021 على الجامعات المصرية والمركز من 500-401 على مستوى العالم وذلك للعام الثانى على التوالي.

وهنأ رئيس الجامعة أهل محافظة أسوان بهذا التصنيف الجديد متمنيا دوام التقدم والازدهار لجامعة أسوان التى تخدم أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه جاء التصنيف كالتالى تصدر جامعة أكسفورد التصنيف فى المركز الأول عالميا، بينما تراجعت جامعة كامبريدج فى المركز الثالث.

وجاءت جامعة أسوان فى الترتيب من 401 إلى 500 وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عالميا.

ويأتى ذلك حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية فى مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والانشاءية ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول اليها وياتى إدراج جامعة أسوان فى المركز الأول تتويجا للمجهودات الباحثين والعمل على النشر العلمى واهتمام الجامعة بالمعامل وتأسيس البنية التحتية لإثراء العملية التعليمة والبحثية داخل الجامعة وربطها بالمجتمع والبيئة المحيطة والأبحاث التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد.