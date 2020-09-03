تموين الأقصر :تحرير 847 محضر ومخالفة تموينية فى حملات خلال شهر أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق عدة حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة بناءاً علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث كثفت المديرية حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية على محلات الأغذية والمخابز والمطاحن والمطاعم وغيرها من الأنشطة التموينية والأسواق، للعمل علي إستقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعة أسعارها وإتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملات خلال شهر أغسطس أسفرت عن تحرير عدد 847 محضر ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية وهي بمجال المخابز تم تحرير عدد 340 مخالفة تموينية ما بين " نقص وزن – مواصفات – قائمه – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة - وخلافه"، وفى الأسواق تم تحرير عدد 497 قضيه تموينية ما بين "عدم إعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع – أزيد من السعر– فواتير – منتهي الصلاحية– بدون ترخيص – مجهول المصدر – سلخانة – تجار تموين"، وفى أنشطة المواد البترولية تم تحرير عدد 10 قضية تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه من أبرز المضبوطات ما يلى:- (3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء - 3312 عبوة كوكس مشروب شوكولاتة وملح طعام وخمائر و2260 علبة سجائر تركي وكليوباترا عادي وبوكس بدون فواتير - ونصف طن أرز ناقص الوزن – و660 قطعة لوليتا مشروب أطفال و321 علبة زبادي لاكتيل زنة 75جم منتهي الصلاحية – و322 بطاقة تموينية لدى مخابز – و850 كيلو لحوم ودواجن ومصنعاتها منتهي الصلاحية – و135 علبة جبنة ديري وفريش زنة العلبة 250 جم منتهي الصلاحية – و93 عبوة زبادي لا كتيل فراولة سعة 220 مللي منتهي الصلاحية.و60 كيس بسبوسة نونو زنة الكيس 400 جرام منتهي الصلاحية – و27 علبة عصير كل يوم زنه 180جم منتهي الصلاحية – و12 مروحة غسالة عاديه بدون فواتير و12 زجاجة كلور – و24 زجاجة مشروب جوافة سعة240 مللي للزجاجة منتهي الصلاحية – و8 كيلو دهون وعدد 16 علبه ملبن منتهي الصلاحية – و19 كيس لحمة مفرومة كل كيس نصف كيلو مجهول المصدر – و5 كرتونة شيبسي بدون فواتير).