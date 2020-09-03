تفاصيل سقوط عصابة تخصصت فى الاتجار بالهيروين بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين فى الجيزة؛ لكتابة تقرير وافً عنه وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين، وأصدرت أمر بحبسهم احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، ومن خلال إعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 127 لفافة هيروين، وأسطوانتين من المخدر، وطبنجتين، وميزانين حساس، وهاتفين محمول، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.