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تعرف على مشروع محطة سكك صعيد مصر فى بشتيل × 10 معلومات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:00 ص
تعرف على مشروع محطة سكك صعيد مصر فى بشتيل × 10 معلومات مخطط محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل
كتب رضا حبيشى

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جدل كبير بشأن محطة سكة حديد فى بشتيل، والتى بدأت وزارة النقل فى إنشاءها لتخدم قطارات خط الصعيد بدلا من محطة مصر برمسيس، ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المحطة الجديدة والهدف من إنشاءها.

1ـ المحطة الجديدة ومجمع الورش يقام على مساحة 36 فدانا.

2ـ مخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال فترة من عامين إلى 5 سنوات.

3ـ المشروع يشمل محطة ركاب وورش صيانة جرارات وعربات السكة الحديد.

4ـ المشروع يشمل مول تجارى.

5ـ المشروع يستهدف تخفيف الزحام المرورى فى وسط البلد.

6ـ المحطة الجديدة ستبدأ وتنتهى بها قطارات الصعيد.

7ـ المشروع بدأت دراستها أيام تولى محمد لطفى منصور وزارة النقل فى أواخر 2009.

8ـ إحدى شركات المقاولات الخاصة بدأت فى تنفيذ المشروع.

9ـ المحطة الجديدة سيجاورها محطة مترو أنفاق ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

10ـ المحطة الجديدة سيجاورها محطة مونوريل ضمن خط مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين الذى شرعت الوزارة فى تنفيذه مؤخرا.


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محطة بشتيل

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