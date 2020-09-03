اليوم السابع
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تعرف على مزايا المحفظة الإلكترونية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:38 م
تعرف على مزايا المحفظة الإلكترونية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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توقع  وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلاً عن شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر؛ لصرف المزايا للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأهمها المعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي وذلك باستخدام المحفظة الإلكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقاً ومحَافِظ الهاتف المحمول مجاناً، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا  عن مزايا المحفظة الإلكترونية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية في نقاط محددة.

التوسُّع في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي يحد من الاعتماد على الدفع النقدي (الكاش)،

تحقيق الشمول المالي بضم غير المتعاملين مع البنوك؛ للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسهم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين مستفيد.

الدفع الإلكتروني يُعد أيضًا أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

فتح المحافظ الإلكترونية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة سيعتمد على وسائل التعرف الإلكترونية الخاصة بكل بنك وشركة محمول مشاركان في المبادرة .

سيتاح صرف المساعدات من أي فرع بنكي أو ماكينات ATM البالغة نحو 15 ألف ماكينة.

أو من جميع فروع الأربعة شركات لخدمات التليفون المحمول والتي تقدر بنحو 4500 فرع تتواجد في جميع أنحاء مصر، بجانب   منافذ هيئة التأمينات وفروع مكاتب البريد، وهو ما يعني استخدام أكبر شبكة لصرف الأموال على مستوى الجمهورية، وهو ما سيسهم في منع التكدس والزحام نهائيا.

استخدام المحفظة  الإلكترونية للهاتف المحمول سيتيح العديد من الخدمات للمنتفعين ببرامج شبكات الأمان الاجتماعي؛ مثل الصرف النقدي للمساعدات والنفقة والمعاشات من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول

إمكانية سداد جميع فواتير الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز بطريقة آمنة وسريعة ودون الحاجة للخروج من المنزل،

إعادة شحن رصيد مالي للهاتف المحمول خصمًا من رصيد المحفظة.

 

 

 


التضامن

المحفظة الإلكترونية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية

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