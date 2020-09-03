تعرف على مدينة هيرموبوليس الأثرية بالمنيا × 10 معلومات

مدينة هيرموبوليس واحدة من أهم المدن التاريخية بكل جنوب المنيا، وذلك الاسم يشمل مدينتي خمنو (الاشمونين) وتا ونت "تونا الجبل"، إنها مدينة هيرموبوليس الكبرى، حيث اطلق اسم هيرموبوليس على الاشمونين هم اليونان وهي المرادف لمدينة هيرمس عند الاغريق.

وتنقسم إلى هيرموبوليس الغربية وهى مدينة الموتي وهيرموبليس الشرقية هي مدينة العلماء والكهنة والحكماء.

وينشر اليوم السابع 10معلومات لا تعرفها عن واحدة من أهم المدن الأثرية بمحافظة المنيا:

1- هيرموبوليس هي المركز الرئيسي لعبادة جحوتي رسول السماء إله العلم والمعرفة.

2- هيرموبوليس الشرقيه هي مدينة الأحياء ومدينة الحكماء مدينة الكهنه والعلماء والأغنياء أرض العلم والمعابد، وكانت الاشمونين مدينة لها ثقلها من نواحي كثيرة.

3- هيرموبوليس الغربية (تا ونت) تاحيني تونا الجبل.

هي مدينة الموتي جبانة الكهنه والعلماء جبانة الحكماء.

4- مدينه تضم بين ترابها جميع كهنة جحوتي وجميع الصفوه من الحكماء والمعلمين والتجار والصناع.

5-يوجد في هيرموبوليس الغربيه اقدم وأكبر جبانه للارواح العظمي، مقصد الحجيج وهي السراديب جبانة الطيور والحيوانات المقدسة.

5 - تونا الجبل هي ارض المعابد والعقيدة لذلك تونا الجبل والاشمونين هي هيرموبوليس.

6- يوجد بها تراث الاغريق وممياواتهم.

7- فى مدينة هيرموبليس تشاهد تزاوج الفن في كل شيئ العمارة والنحت والرسم.

8- صاحب اسم هيرموبوليس الغربية هو الدكتور سامي جبره أول عالم أثرى فى بعثة جامعة القاهرة.

9- أشهر المقابر في تونا الجبل هي مقبرة بادي اوزير كبير كهان جحوتي واحد الحكماء.

10- وتضم المقبرة عدد لا يقل عن ثمانية توابيت لكهنه من أسرته.