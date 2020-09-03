تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية من المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزيه، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات خلال 24 ساعة من ضبط (25) قضية إتجار فى المواد المخدرة وحيازتها بإجمالى (30) متهم، حيث تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,570 كيلو جرام وضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,500 كيلو جرام) وضبط (2 إسطوانة)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,125 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (350 جرام وضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (350 جرام) وضبط كمية من مخدر البودر وزنت (250 جرام) وضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (210 جرام وضبط كمية من مخدر الشادو وزنت (175 جرام)

وتمكنت الجهود من ضبط (بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية، 4 قطع سلاح أبيض) وضبط (17,591) قرص وأمبول مخدر مختلف الأنواع وهواتف محمولة ، مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.