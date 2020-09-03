تعرف على الخدمات الاجتماعية المتكاملة بمدينة السباعية بأسوان × 6 نقاط

أسوان – صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنفيذ عدة إجراءات فى مجال الخدمات الاجتماعية بمدينة السباعية غرب شمال المحافظة من أجل توفير الخدمات الجماهيرية بجودة عالية لأهالى مدينة السباعية غرب ضمن حرص محافظة أسوان على ضخ الخدمات المتنوعة بجميع المدن والقرى لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

اليوم السابع يقدم أبرز الخدمات الاجتماعية المتكاملة المقرر تنفيذها بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو بأسوان فى 6 نقاط:

أولا: إعداد مخطط عمرانى متكامل يحقق التوازن المطلوب فى أداء الخدمات الصحية والاجتماعية ليتضمن مبنى مستشفى السباعية غرب

ثانيا: الموقع المقترح لإنشاء وحدة اجتماعية نموذجية جديدة على مسافة 100 متر تقريباً من مستشفى السباعية غرب المركزي

ثالثا: مستشفى السباعية غرب المركزى تأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لتطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى و112 وحدة صحية على مستوى محافظة أسوان مما يساهم فى تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى للمواطن الأسواني

رابعا: إيفاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة مبنى الوحدة الاجتماعية القائم بجوار المستشفى بمدينة السباعية غرب للتأكد من صلاحيتها الفنية وسلامته الهندسية على أن يتم بالتوازي

خامسا: إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بديلة من المحافظة لإنشاء وحدة تضامن اجتماعى متكاملة الخدمات تضم حضانة للأطفال ومشغل للسيدات

سادسا: وحدة التضامن الاجتماعى المتكاملة بمدينة السباعية غرب ستقدم الخدمات الاجتماعية الأخرى التى تقدم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة