تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا و 5 حالات وفاة بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي "أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاما)، ومواطنة (75 عاما)، ومواطن (70 عاما) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (76 عاما) من العيزرية بمحافظة القدس".

وأوضحت الكيلة في بيانها أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة تلاها قطاع غزة باجمالي 98 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 31716إصابة تعافي منها 21660 فيما بلغت حالات الوفاة 188.