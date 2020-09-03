تسجيل إصابة حالتين كورونا بشمال سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت شمال سيناء، إصابة حالتين بكورونا ووفاة حالة سبق إصابتها بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضح البيان الصحفى، لمديرية صحة شمال سيناء اليوم الخميس، عن موقف الإصابات بكورونا، مؤكدا أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "3 " حالات و32 حالة عزل منزلى، وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 111 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 25 وإجمالى حالات الشفاء 353 حالة.

ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بصحة شمال سيناء حملة جديدة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض بحى الصفا جنوب مدينة العريش.

وأفادت الوحدة فى بيانها، أن الحملة تمت تحت رعاية إدارة المتوطنة بمديرية صحة شمال سيناء، وتم خلالها تغطية حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ، ومحطات الصرف الصحي فى حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

نفذ الحملة فريق برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وضم كلا من مهندس محمود فايز، وكمال السيد والسيد السنوسي وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن و أحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة تعقيم استهدفت مواجهة انتشار القوارض والذباب بشوارع العريش.

وأوضح بيان للوحدة انه تم تحت رعاية إدارة المتوطنة بصحة شمال سيناء ، تنفيذ الحملة فى مدينة العريش بشارع القاهره ومنطقة الايابية ، وتم الرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا تم تغطية محطات الصرف الصحي بالمبيدات لمكافحة يرقات الباعوض .