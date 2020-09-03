تركيب مولد كهربائى لتشغيله فى حالة انقطاع التيار بنفق المشاة بكوم أمبو.. صور

أسوان - صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بتركيب مولد كهربائي بديل لتشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربائى مع المداومة فى استبدال لمبات الإنارة فى حالة تلفها، بجانب القيام بأعمال النظافة المستمرة من خلال تثبيت عامل نظافة كل 6 ساعات، وتواجد حراسة أمنية بالتنسيق مع مركز الشرطة، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة داخل النفق.

جاء ذلك بعد ورود شكاوى من أهالى مدينة كوم أمبو لعدم إنارة نفق المشاة أسفل محطة السكك الحديدية.

من ناحية آخرى، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعلن عن أن لجنة للاستثمار قامت بوضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة، وهو الذى يتوازى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالإستثمار وتنميته وزيادة فرصه.

وأشار فى بيان صحفى، إلى أن الإستفادة من المزايا النسبية وفى مقدمتها الثروات التعدينية والمحجرية تأتى على رأس أولوياتنا خلال المرحلة القادمة، ولذا فإننا نعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال وتذليل أى معوقات لجذب المشروعات الاستثمارية للاستفادة من هذه الثروات الطبيعية فى تصنيع مواد البناء، وذلك لزيادة حجم المشروعات الإستثمارية بإقامة مصانع متعددة بدلاً من نقلها إلى الوجه البحرى لتلبية احتياجات السوق المحلي مع تصديرها أيضاً للأسواق الإفريقية القريبة من أسوان.

وأكد اللواء عطية، أن ذلك سيساهم بالتالى في توفير فرص عمل للشباب الأسوانى وتفادى تلف الطرق السريعة بسبب الأوزان الزائدة عن حمولة سيارات النقل الثقيل والمقطورات ، فضلاً عن تحويل المحافظة لمركز جذب اقتصادى وتجاري باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

ولفت إلى أن الخريطة الإستثمارية للفرص المتاحة شملت فى قطاع الصناعة إنشاء منطقة استثمارية صناعية فوسفاتية بمنطقة وادي هلال بالسباعية شرق بمساحة 5115 فدانا والذى يرتكز على إقامة مجمعات عملاقة لصناعات الأسمدة الفوسفاتية و الدواء و المنظفات ، كما تتضمن الخريطة فى قطاع الإستثمار العقاري إنشاء مدينة خضراء ذكية بمساحة تصل لحوالى 4175 فدان بالإمتداد الغربي لمدينة أسوان لإستغلالها في التوسع العمرانى.

وأوضح محافظ أسوان بأنه مخطط أيضاً فى قطاع الإنتاج الحيوانى إقامة مجازر آلية ومحاجر بيطرية شمال مدينة أبوسمبل السياحية، بينما مخطط فى القطاع السياحى والترفيهى لتحويل الحديقة الدولية الإستوائية بمساحة 103 أفدنة لمشروع ترفيهى بيئى عالمى تحت مسمى منتجع و حديقة حيوان أسوان أفريكانو بارك حيث سيعتمد المشروع فى المقام الأول على إظهار القواسم المشتركة بين عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية والقارة السمراء، مؤكداً على أن الخريطة الإستثمارية الجديدة تعتمد على إعادة استغلال المشروعات المتعثرة إستثمارياً ومنها مبنى مركز الإنتاج بإقامة مجموعة باكيات ومحلات تجارية فى واجهة المبنى، علاوة على استغلال الأراضى المميزة بمدينة أسوان فى إقامة جراجات ذكية متعددة الطوابق للقضاء على مشكلة التكدس المرورى وعدم وجود أماكن للوقوف.