اليوم السابع
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بوريل يزور مصر ويناقش قضايا ليبيا وحقوق الإنسان

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:07 م
بوريل يزور مصر ويناقش قضايا ليبيا وحقوق الإنسان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
رويترز

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن الاتحاد "يدرك تماما" استمرار انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لكنه يحاول المساعدة في السيطرة على تدفق السلاح قدر الإمكان.

وأوضح "من جانبنا، نحاول مراقبة حظر الأسلحة بقدر ما نستطيع. لكننا ندرك تماما أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا مستمر. ومع استمرار هذا (الوضع)، سيكون من الصعب للغاية وقف القتال".

جاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي بالقاهرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ناقشا فيه عددا كبيرا من القضايا من بينها تطورات الوضع في ليبيا إضافة إلى حقوق الإنسان في المنطقة.

وردا على سؤال عن المناقشات حول حقوق الإنسان، قال بوريل إنه تم الاتفاق على أنه ينبغي أن يراجع المجلس الأوروبي إعلان 2013 حول حقوق الإنسان في مصر لأنه "لا يتوافق مع الوضع الحالي في البلاد".

وقال "اتفقنا أيضا على أن يقوم المجلس بمراجعة إعلان 2013 حول الوضع في مصر لأنه يتوافق مع وضع بعيد جدا ولا يتوافق مع الوضع الراهن في البلاد. وسأفعل ذلك أيضا".

كما تناولت المحادثات عملية السلام في الشرق الأوسط ، وسد النهضة الإثيوبي، والصراعات في شرق البحر المتوسط.

 

 

 


جوزيب بوريل

السياسة الخارجية

الاتحاد الأوروبى

مصر

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