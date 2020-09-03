اليوم السابع
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بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس اللبنانى بمناسبة "مئوية لبنان الكبير"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:09 م
بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس اللبنانى بمناسبة "مئوية لبنان الكبير" بطريرك الكاثوليك
كتب مايكل فارس

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أرسل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة لرئيس دولة لبنان والكاردينال مار بشارة الراعي بمناسبة مئوية لبنان الكبير، قائلا:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية نهنئ فخامة رئيس دولة لبنان والكاردينال مار بشارة الراعي، متمنيا للبنان بناء دولة حديثة تحترم مبادئ العدالة والكفاءة والتعددية فى العيش الواحد والمشترك، حفظ الله لبنان و شعبها الحبيب".
 
وكان الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد كرم فى وقت سابق، بحضور الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أبناء وبنات كنائس القاهرة بالإيبارشية البطريركية، خريجي المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بكنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة.
 
 

لبنان

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بطريرك الكاثوليك

الانبا ابراهيم اسحق

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