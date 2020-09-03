بطريرك الأقباط الكاثوليك يتفقد الدورات التدريبية بكاتدرائية القيامة

كتب مايكل فارس

زار الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، محاضرات الدورات التدريبية المكثفة في الحاسب الألي بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية، و ذلك بحضور ٢٢ شاب و شابة و مسئوولة التدريب بمكتب دياكونيا الاستاذة مي صليب.

وتأتي الدورات المكثفة، في إطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك -الإيبارشية البطريركية- بمشاركة لجنة الشباب الايبارشي فى مجال تطوير الشباب، و إيمانا بأهمية التدريب و اكتساب الخبرات المختلفة، و قد بدأت الدورة التدريبية يوم الأحد الماضى، و تنتهي اليوم في برامج (power point -excel - Word ).

وترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي، وذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي المقدس.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بمشاركة الأب يوحنا بخيت مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسؤولي مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد من مختلف الإيبارشيات.

وبدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، اعقبها كلمة من غبطة أبينا البطريرك، والتي تحدث فيها حول أن التعليم المسيحي هو حق وواجب، مشيرًا إلي إنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة.