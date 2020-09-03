اليوم السابع
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بدء تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:16 م
بدء تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل.. صور المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب كريم صبحى - تصوير السعودى محمود

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بدأت منذ قليل الاحتفالية التي تنظمها وزارة العدل، اليوم الخميس، لتكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف دعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء، واستهل المستشار عمر مروان وزير العدل، الاحتفالية بكلمة للحضور من أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ثم شهد تسليم درع التميز إلى شباب القضاة.

ووصل إلى مقر الاحتفالية كل من المستشارين سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الله شوطه رئيس محكمة النقض، المستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة.

ويقام الاحتفال بأحد الفنادق بمدينة نصر لتكريم القضاة المميزين، والذي يأتي في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (1)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (2)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (3)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (4)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (5)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (6)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (7)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (8)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (9)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (10)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (11)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (12)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (13)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (14)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (15)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (16)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (17)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (18)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (19)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (20)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (21)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (22)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (23)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (24)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (25)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (26)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (27)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (28)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (29)
 

 

تسليم درع التميز لشباب الجهات القضائية المتميزين فى العمل (30)
 

 


تكريم المتميزين

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