اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف ترشيح الإخوان لمحمد البحيرى لقيادة الجماعة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:09 م
باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف ترشيح الإخوان لمحمد البحيرى لقيادة الجماعة اية عبد الرحمن
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمرو فاروق الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن عصام تليمة نفسه قال إن الإخوان لا يفهمون الدين ولا الدنيا إن قيادات الجماعة الذين تم القبض عليهم من خيرت الشاطر ومحمود عزت وبديع وغيرهم كانوا يمثلون الأداة التنفيذية داخل القاهرة وهى تعيش الة من الفراغ التنظيمى بعد القبض على كل هؤلاء القادة وهى تعيش حالة من حرب تكسير العظام والصراع على السلطة حاليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: جبهة الكماليون وجبهة التي كان يقودها محمود عزت خلو منصب المرشد وعدم الإعلان عمن يدير أمور الجماعة يكشف أن هناك صراع داخل الجماعة وعصام تليمة يتهمهم في هذا الفيديو بالفشل والصراع على المنصب وتوجيه الذباب الإلكترونى الذى يستهدف خصوم الجماعة والدولة المصرية

وتابع: هناك حالة من تبادل الاتهامات بين القيادات وهذا ما كشفه عصام تليمة الذى اتهمهم بالجاسوسية وتلقى الأموال من بعض الدول وتعاملهم مع أجهزة استخبارات وأنهم يتاجرون في المعلومات واتهامهم في الكشف عن مكان محمود عزت للحصول على منصبه، واعتقد أن محمد البحيرى وهو قائد التيار القطبى المسيطر على الجماعة هو المرشح إلى منصب المرشد.

 

 


الإخوان

محمود عزت

محمد البحيرى

خليفة محمود عزت فى الاخوان

جماعة الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة