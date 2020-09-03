انطلاق فعاليات أول سباق تنشيطى للهجن للموسم الجديد بجنوب سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الأول للموسم الرياضى 20/21 ، والذى وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط الإجراءات الاحترازية من كورونا .

وبدأت الفعاليات اليوم بشوطين صباحيين للهجن فئة الاشواط المفتوحة ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات حتى السبت القادم بأشواط صباحية ومسائية ويشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية يقدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات .

وسبق وصدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إجراء الهجانة بروفات تنشيطية لسباقات الهجن بميدان مضمار السباقات بمنطقة سفارى شرم الشيخ، تمهيدا للانطلاق الفعلى للسباقات فى اكتوبر القادم .

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى فى تصريح له ، أنه تم تصديق محافظ جنوب سيناء على تنظيم السباقات التنشيطية وفتح المضمار امام الهجانة وهى بمثابة تدريب وتجهيز للهجن لتبدأ خوض التنافس مع التزام جميع المشاركين بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة وقيام الاتحاد المصري للهجن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لافتا انه تقرر ان السباقات هى بروفات تنشيطية .

وأعلن الاتحاد المصرى للهجن عن تحديد 8 شروط يجب على الهجانة الالتزام بها كشرط لمشاركتهم فى بطولات ومنافسات سباقات الهجن الرسمية المقرر استئناف نشاطها بميدان شرم الشيخ اكتوبر القادم بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى الأنتصارات.

واوضح بيان الاتحاد ان الشروط هى بهدف الوقاية من اى عدوى بفيروس كورونا ولضمان سلامة جميع المشاركين وانه يجب التزام كل مشارك بها وتطبق على الاندية المشاركة وملاك الهجن والعمالة المساعدة للهجن.