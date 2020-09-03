وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال 6 إرهابيين بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.