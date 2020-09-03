المجلس الأعلى للهيئات القضائية يكرم شباب القضاة بحضور وزير العدل .. صور

كتب إبراهيم قاسم – كريم صبحي تصوير السعودى محمود

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ولفيف من قياداتها.

واستهل المستشار عمر مروان وزير العدل كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز.





واستعرض المستشار عمر مروان ما وجه به رئيس الجمهورية نحو تكريم الشباب الأكثر تميزاً تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.





وخلال المراسم أشار المستشار عمر مروان إلى سعي الوزارة في دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضي، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات؛ ليكونوا قاطرة التطوير والإنجاز المنشودين.





واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة للأعضاء المكرمين، متمنياً أن يكونوا قدوة لزملائهم، وأن يصبح التكريم مناسبة سنوية تجمع القيادات الواعية بالشباب المتميز من أجل استمرار التطوير والإنجاز والإبداع، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





وشهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية.























