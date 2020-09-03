المجلس الأعلى للهيئات القضائية يكرم شباب القضاة بحضور وزير العدل .. صور

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ولفيف من قياداتها.
واستهل المستشار عمر مروان وزير العدل كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز.
واستعرض المستشار عمر مروان ما وجه به رئيس الجمهورية نحو تكريم الشباب الأكثر تميزاً تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.
وخلال المراسم أشار المستشار عمر مروان إلى سعي الوزارة في دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضي، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات؛ ليكونوا قاطرة التطوير والإنجاز المنشودين.
وشهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية.
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