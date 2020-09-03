القضاء الإدارى يؤيد إخلاء منطقة تحوى فندقا انتهى ترخيصه فى شرم الشيخ

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار "، بعدم قبول دعوى صاحب فندق بشرم الشيخ يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 598 لسنة 2018 الصادر عام ٢٠١٨ ، والمتضمن تشكيل لجنة وتكليفها بإخلاء منطقة صديقى الكائنة بشرم الشيخ وتسليمها للمدينة، لزوال شرط مصلحة الطاعن فى إلغاء القرار، حيث إن الفندق ملكه انتهت مدة ترخيصه، وصدور قرار بغلقه لوجود خطورة من تشغيله وألزمته المحكمة بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى ، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة ، أن المدعى يرأس إحدي الفنادق الكائن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وكانت المنطقة الكائن بها الفندق قد صدر بشأنها القرار المطعون فيه رقم 598 لسنة 2018 متضمنا تشكيل لجنة وتكليفها بأخلاء منطقة صديقي ومنطقة الشاطئ يمين الفنار وتسليمها، لمجلس مدينة شرم الشيخ، بغرض اتمام عملية تهذيب المنطقة وفور علم المدعي بذلك القرار فقد أقام الدعوي الماثلة بهدف إلغائه.

وتبين أن الفندق الذى يرأسة المدعي باعتباره منشأة فندقية كان قد صدر له ترخيص بالتشغيل اعتبارا من 23-4-2019 حتي 6-6-2019 أي أن فترة الترخيص بتشغيل الفندق انتهت بأنتهاء مدته وخلت الأوراق مما يفيد تجديد ذلك الترخيص من الجهة المختصة لمدة أخرى، فضلا عن أن رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية قد أصدر قراره رقم 290 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ استنادا إلى التفويض الممنوح له بالقرار الوزارى رقم 207 لسنة 2018 فى بعض اختصاصات وزير السياحة، متضمنا غلق الفندق إداريا لوجود خطورة داهمة من جراء تشغيلة طبقا لتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.

الأمر الذى يعني زوال مصلحة المدعي فى الاستمرار في نظر الدعوي الماثلة بطلب إلغاء القرار الطعين، وذلك بعد انتهاء مدة ترخيص الفندق دون تجديد وغلقه إداريا، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.