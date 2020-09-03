القبض على 4 عاطلين هاربين من أحكام قضائية بحلوان

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 عاطلين، بحوزتهم أسلحة ولتهربهم من قضايا قتل في حملات أمنية بمنطقة حلوان ، وحرر محضر بالواقعة.

وشن قسم شرطة حلوان، حملة أمنية بشارع رايل، بدائرة القسم و تمكن رجال المباحث من ضبط "أ.ا" 33 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 35467 لسنة 2018، جنايات حلوان قتل و"ع.أ"، 26 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه بذات القضية الاولي والصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، و"م.م"، 30 سنة، متهم محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

كما نجح رجال المباحث، فى ضبط "ع.و" 25 سنة، عاطل بمنطقة عرب غنيم، لاتهامه في القضية رقم 2114لسنة2017، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملي وطلقة من ذات العيار و60 تذكرة هيروين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20361لسنة2020 وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين.