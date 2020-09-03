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القبض على المتهمين بتزوير كارنيهات نادى رياضى بكفر الشيخ

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:26 ص
القبض على المتهمين بتزوير كارنيهات نادى رياضى بكفر الشيخ تزوير - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى ضوء ما تبلغ لقسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام ( 4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة) بإستغلال إسم النادى وتزوير الكارنيه الخاص به وتحصلهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادى كلاعبين به، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 متهمين – " مقيمين  بكفر الشيخ") وبمواجهتهم قرروا أنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى.

وفى وقت لاحق حضر (طالب – مقيم بكفرالشيخ) وقرر قيام المتهمين بالتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه كلاعب بالنادى المشار إليه وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادى حيث تبين أنه مقلد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

 


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