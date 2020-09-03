اليوم السابع
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الرئيس البيلاروسى يقيل رئيسا مجلس الأمن والمخابرات فى البلاد

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:05 م
الرئيس البيلاروسى يقيل رئيسا مجلس الأمن والمخابرات فى البلاد رئيس بيلاروسيا
كتب محمد تهامى زكى

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أقال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، رئيس مجلس الأمن أندريه رافكوف، ورئيس المخابرات "كى جى بى" فاليرى فاكولتشيك، ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قام الرئيس البيلاروسى بتعيين وزير جديد للخارجية بمجلس الأمن، ورئيس للجنة أمن الدولة ولجنة مراقبة الدولة.

فيما ذكرت وكالة "بلتا" الحكومية، اليوم الخميس، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عين فاليرى فاكولشيك، الذى كان يرأس لجنة أمن الدولة فى السابق، أمينًا للدولة لمجلس الأمن فى البلاد، حيث جاء فى بيان، أن فاليرى فاكولتشيك، الذى كان يعمل حتى الآن كرئيس للجنة أمن الدولة، تم تعيينه أمينًا للدولة فى مجلس الأمن فى بيلاروسيا.

وعين لوكاشينكو نائب رئيس الوزراء البيلاروسى، كوخاريف، رئيسا لمينسك، وعين عمدة مينسك، سيفاك، نائبا لرئيس الوزراء.

وتعيش بيلاروسيا حالة عدم استقرار داخلى بعد أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية فى جميع أنحاء البلاد فى 9 أغسطس الماضى وبعد الانتخابات الرئاسية، التى فاز لوكاشينكا للمرة السادسة بها، وحصل على 80.1% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية.

وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا فازت فى الانتخابات، فى الأيام الأولى، وتم قمع الإجراءات من قبل قوات الأمن، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطى ضد المتظاهرين، ثم توقفت أجهزة إنفاذ القانون عن تفريق المسيرات واستخدام القوة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6700 شخص فى الأيام الأولى، كما أفادت وزارة الداخلية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، بما فى ذلك أكثر من 120 مسؤول أمني.

وأفادت السلطات بمقتل ثلاثة متظاهرين. وقال ممثل رسمى لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية فى بيلاروسيا أكدت وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابات تلقوها خلال الاحتجاجات، لكن وزارة الداخلية قالت إنها لم تؤكد هذه المعلومات.

 

 


بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسى

الكسندر لوكاشينكو

مخابرات بيلاروسيا

مجلس الامن البيلاروسى

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