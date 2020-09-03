البرلمان البلغارى يوافق على تعيين "ديسيسلافا اهلادوفا" وزيرة جديدة للعدل

صوفيا /أ ش أ/

وافق البرلمان البلغاري، اليوم الخميس، على تعيين ديسيسلافا اهلادوفا، وزيرة جديدة للعدل بعد استقالة سلفها دانيل كيريلوف منذ أيام.

وقالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، إن رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف استبدل كيريلوف فى خطوة لتهدئة المحتجين الذين يتظاهرون ضد مشروع لدستور جديد ويطالبون باستقالة الحكومة.

وكان عشرات المحتجين فى بلغاريا قد أصيبوا مؤخراً إثر مصادمات مع الشرطة، حيث لا يزال المحتجون ينظمون منذ شهرين تظاهرات فى العاصمة صوفيا ومدنٍ أخرى يقومون خلالها بإغلاق الطرقات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف والمدعى العام إيفان جيشيف.

وأقال بوريسوف بالفعل عدداً من الوزراء واقترح مؤخراً تبنى دستور جديد إلا أن المحتجين رفضوا هذه الخطوات.