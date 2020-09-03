اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بكورونا و639 حالة شفاء

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:26 م
الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بكورونا و639 حالة شفاء فيروس كورونا
كتب ـ محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، اليوم الخميس، عن إجرائها 67821 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72,154 حالة.

كما كشفت "الصحة الاماراتية"، عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62,668 .

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية. 


الامارات

اخبار الامارات

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة