الأموال العامة تضبط سيارة مهربة جمركيا في سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط سيارة ماركة شيفروليه بليزر مهربة جمركيا وتحمل لوحات جمرك سفاجا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارة المضبوطة.

كان العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، قد تلقى بلاغا يفيد بقيام طبيب بشرى بقيادة سيارة مهربة من الجمارك وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والسيارة تتحرك فى شوارع المحافظة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد راشد سالم مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، وأكدت التحريات بالإستعلام من مصلحة الجمارك المنطقة الجنوبية جمرك سفاجا ، والتى أفادت بأن السيارة المنوه عنها أفرج عنها فى عام 2019 ، ومنحت صلاحية تسير لمدة 3 شهور من نفس العام والسيارة غير خالصة الرسوم الجمركية ومستحق عنها رسوم وجمارك تقدر بمبلغ 785 ألف جنيه.

تم ضبط المتحرى عنه حال قيادته السيارة بدائرة مركز المراغة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتم عرض المتهم والسيارة المضبوطة على النيابة العامة التى تولت التحقيق.