"الأسمرات جنة الغلابة".. حكايات الأهلى عن حياتهم الجديدة

تعمل الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، لتنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات والعمل على خلو مصر من المناطق غير الآمنة ويأتى هذا التطوير ليس لرؤية عمرانية فقط ولكنها رؤية لحياة الإنسان المصرى.

وجاء ملف العشوائيات بمثابة تحد أمام الحكومة المصرية، واستهدف الحفاظ على المواطن المصرى، وإعطائه حقه فى حياة كريمة بشكل آدمى في منطقة متوفر بها مختلف الخدمات.

نرصد في الفيديو التالى آراء الأهالى بعدما تحولت حياتهم بعد تطوير الأسمرات

وكانت من بين هذه المناطق، مشروع حى الأسمرات والذى حول حياة الآلاف من الأسر التى كانت تسكن المناطق العشوائية والخطرة، من النقيض إلى النقيض، حيث انتقل سكانه من مناطق معدومة الخدمات وتهدد حياة قاطنيها، إلى حى به كافة الخدمات ويرفع من المستوى الاجتماعى لسكانه.

ويأتى بالأسمرات 3 مشاريع للإسكان أخرهم الأسمرات 3، ويوفر 7440 وحدة سكنية، وكل سكان المناطق العشوائية تسلموا الوحدات مجهزة بالكامل بدون مقابل، وبنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.

ويأتى بالمدينة 18420 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وبها 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، وحديقة أطفال و حضانات ووحدات صحية وساحات انتظار سيارات، كما بها مسجدين وكنيسة ومخابز ألية، ومصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة، كما تم انشاء مدينة الأسمرات على مساحة 185 فدانا تقريبا، وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة.