اعتماد نتيجة امتحانات البكالوريوس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا

فريق المحافظات

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بحضور الدكتور عبد الفتاح تركى عميد ‪ المعهد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد ‪

تم خلال الاجتماع عرض واعتماد عدد من القرارات المالية والإدارية والتنظيمية للمعهد خلال الفترة من 1/6/2020 وحتى 31/8/2020، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد الحسابات الختامية وميزانية المعهد للعام المالى 2019/2020م، كما تم مناقشة الخطة الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020/2021 .

ووافق المجلس على تشكيل لجنة علمية لمتابعة العملية الدراسية للعام الجديد و تطبيق خطة "التعليم الهجين"، واوضح الدكتور عبدالفتاح تركى ان "التعليم الهجين" هو دمج نظامى التعليم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للمعهد لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، واضاف ان التعليم الهجين يهدف الى تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات ،تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، مساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .

واعتمد مجلس الادارة نتيجة امتحانات الطلاب بمرحلة البكالوريوس بنسبة نجاح بلغت 80.96%، بالإضافة الى اعتماد نتيجة مرحلة الدراسات العليا، وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم كما قدم تهنئته للسيد عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالعام الدراسى الجديد .

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المعهد مع توفير ادوات مكافحة العدوى وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير، واكد الداودى على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسى جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم فى تحقيق التفوق والتميز العلمى‪ .