استجابة لــ"سيبها علينا".. الكهرباء تحل أزمة وقف بطاقة تموينية بسبب الاستهلاك

الشرقية- فتحية الديب

بناء على الشكوى المقدمة من "عبد المنعم مصطفى عبد المنعم" والتى يتضرر فيها من وقف بطاقة التموين الخاصة به بزعم استهلاكه 1000 كيلو كهرباء شهريا على غير الحقيقة، تم فحص الشكوى، وقام عزت إبراهيم نائب رئيس شركة الكهرباء رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية، بتكليف محمد جميل، مدير مكتبه، بالتواصل مع الشاكى وتم حل شكوته من قبل شركة الكهرباء وإعطاؤه بيانا باستهلاك الشهرى، والذى يتراوح ما بين 200 إلى 300 كيلو شهريا، لتقديمها إلى التموين.

وكان المواطن "عبد المنعم مصطفى" أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن يطالب بالتحقيق فى وقف بطاقة التموين الخاصة به بسبب ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرى للكهرباء إلى 1000 كيلو شهريا، وهذا غير حقيقى.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".