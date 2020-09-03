اليوم السابع
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اختبر عدادك الكهربائي بنفسك فى 6 خطوات.. تعرف عليها

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:04 م
اختبر عدادك الكهربائي بنفسك فى 6 خطوات.. تعرف عليها عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التي يمكن من خلالها أن يختبر المواطن عداد الكهرباء الخاص به من الخارج، للتأكد من سلامته وضمان سداد فاتورة سليمة تعبر عن استهلاكه الفعلى، وفيما يلي بعض خطوات التأكد من سلامة العداد خارجيا: 
 
1- افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).
 
2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.
 
3- بالنسبة للعداد مسبق الدفع (العداد الذي يتم شحنة من خلال الكارت) يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.
 
4- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم  تسجيل قراءة العداد مرة آخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقى بالعداد مرة آخرى.
 
5- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقى ثابت اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.
 
6-  إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أ و تغير المبلغ المتبقى بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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اختبر عداد الكهرباء

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