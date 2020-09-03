إنشاء 13 مسجدا منذ 2014 واستمرار بناء 18 فى مدينة بدر

كتب على عبد الرحمن

انتهت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 13 مسجدا في مدينة بدر هى: "مسجد الفاروق عمر، مسجد المغفرة، مسجد أم المؤمنين، مسجد شهداء الإمارات، مسجد التقوى، مسجد أم الصابرين، مسجد الشهيد أيمن حاتم، مسجد الشهيد العميد خالد مصطفى، مسجد الرضوان ، مسجد العدل ، مسجد دار مصر ، مسجد الانوار المحمدية ، جامع السادات: تتجاوز مساحاتها 1000 متر وتبلغ مساحة مسجد الفاروق عمر والذى يقع فى منطقة "مركز الأول" نحو 5049 م.



فيما يجرى إنشاء 18 مسجدا أخرى، فى مناطق مختلفة بمدينة بدر لخدمة أكبر عدد من عمار المساجد فى المنطقة بمساحات كبيرة .



يذكر أن مديرية أوقاف الإسكندرية تسلمت أمس الأربعاء، 7 مساجد بمحور المحمودية، ضمن مشروع تطوير محور المحمودية الذى يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال عشرات السنوات الأخيرة.



وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد هي:"الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي بعزبة التيرو، الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة، بعزبة حجازى، الشهيد مقدم / علاء الدين أحمد السماويس ، بالبكاتوشي، الشهيد اللواء / إبراهيم عبد القادر محمد حمدى، بمنطقة القلعة، الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، بمنطقة خورشيد ش الرحمة، الشهيد مساعد / مصباح محمود علي إدريس ، بمنطقة غيط العنب راغب، الشهيد نقيب / عمر خالد سلامة ، بمنطقة بوالينو محرم بك".





