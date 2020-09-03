إزالة 30 حالة تعدى على أملاك دولة وأراضى زراعية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، برئاسة العميد محمد صلاح رئيس المركز والمدينة ، وبالتنسيق مع الوحدة القروية بقرية طوخ الخيل ، وبحضور الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز والمدينة ، ورضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية بطوخ الخيل ، بحملة إزالة مكبرة التعدى الأرض أملاك الدولة والأرض الزراعية .

والتى أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدى على أملاك الدولة وابنية مخالفة للقانون اليوم بمساحة 1662 متر بنطاق قرى طوة وعزبة محمد عبد الله بتأمين تام من قوات إنفاذ القانون و مسئولى حماية الاراضى الزراعية وجهاز أملاك الدولة .

ومن جانبة طالب رئيس مدينة المنيا بضرورة سرعة تقديم طلبات المصالحة حتى يتم تجنب الإزالة الفورية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة التعامل الفورى مع مختلف أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى لها بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.