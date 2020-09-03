إزالة 22 مخالفة مبانى بمركز أبو كبير فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز أبو كبير بالشرقية، برئاسة المحاسب، محمد حسن محمد الأباصيرى، رئيس المجلس، تكثيف حملات الإزالة الفورية للمخالفات، وذلك حرصا على ترسيخ مبدأ سيادة دولة القانون بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدى بكل حزم وقوة للتعديات والمخالفات على الأرض الزراعية، وضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكل أشكال التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.

وأسفرت الحملات التى شاركت فيها الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، عن إزالة 22 حالة تعدٍ، حيث تم شن حملة إزالة بوحدة بنى عياض التابعة لرئاسة المركز، وذلك تباعاً لتنفيذ جميع الإزالات بنطاق المركز، حيث تم تنفيذ 22 قرار إزالة بمساحة 5945 مترا مربعا "3 حالات داخل الحيز العمرانى بمساحة 1630 مترا مربعا و19 حالة بمساحة 4315 مترا مربعا تعديات على الأراضى الزراعية"، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وسيارات وجرارات بأنواعها المختلفة كما تم التوجيه للمواطنين بضرورة التوجه إلى رئاسة مركز ومدينة أبوكبير للتقديم على التصالح وتقنين الأوضاع.

وقال اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تعمل باستمرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 2500 حالة تعد.

وأضاف محافظ الشرقية أن الكثير من الناس بالمحافظة تقدموا للتصالح بواقع 50 ألف حالة، موضحًا أن من لم يتقدم بالتصالح سيتم إنذاره بقطع المياه والكهرباء عنه قبل إزالة المبنى الخاص به باعتباره مخالفا.

وأوضح محافظ الشرقية أن هناك الكثير من الناس البسطاء لا يعلمون شيئًا عن قانون التصالح فى المبانى المخالفة، لذلك قمنا بمبادرة بالنزول إلى القرى لإبلاغهم بالتقدم سريعًا للتصالح والنظر فى التظلمات الخاصة بهم.