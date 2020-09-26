رئيس البرلمان اللبنانى يؤكد التزامه بمبادرة ماكرون رغم اعتذار أديب

رويترز

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، زعيم حركة أمل الشيعية، إن حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن تشكيل الحكومة.

وأضاف بري في بيان "نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها".

ومحور الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة هو مطالبة حركة أمل وحزب الله بتسمية عدد من الوزراء.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أعلن اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.