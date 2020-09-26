تسجيل 290 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم ‭‬‬بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 42 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 48572‬‬‬‬‬‬