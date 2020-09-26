اليوم السابع
Ads
السبت، 26 سبتمبر 2020 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل 290 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين

السبت، 26 سبتمبر 2020 01:19 م
تسجيل 290 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم ‭‬‬بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 42 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 48572‬‬‬‬‬‬ 

 


فلسطين

كورونا

الصحة الفلسطينية

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة