إيران والعراق تتعهدان بتحسين التعاون الحدودي والتجاري بينهما

رويترز

تعهدت إيران والعراق اليوم السبت بتحسين التعاون عبر الحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الجارتين اللتين تضررتا بشدة من جائحة فيروس كورونا.

ونقل موقع إلكتروني حكومي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يزور إيران "ما زلنا ملتزمين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين".

وذكر الموقع أن حسين دعا لتطبيق اتفاقيات ثنائية بين البلدين في مجالات تشمل التعاون الحدودي والنقل والتبادل التجاري بين البلدين.

وأدى تفشي جائحة كورونا إلى إغلاق الحدود بين البلدين وتسبب في تعطيل الحركة التجارية وعرقلة زيارة الملايين من الحجاج والسائحين.

ولا تزال إيران، التي تشترك مع العراق في حدود طويلة، بؤرة لتفشي الفيروس في منطقة الشرق الأوسط إلا أن وتيرة انتشاره بدأت تتسارع أيضا في العراق.

وتعتبر إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للعراق. ويتعرض كل من اقتصادي البلدين لأزمة، إذ لا تزال إيران تعاني من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة في حين تضرر الاقتصاد العراقي من سنوات من الحرب والعقوبات وظهور متمردين متشددين.

وانتهزت طهران فرصة الاجتماع للتأكيد على رفضها للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وقال روحاني "وجود القوات الأمريكية في المنطقة، سواء في العراق أو أفغانستان أو الدول الجنوبية في الخليج الفارسي، يأتي على حساب أمن المنطقة واستقرارها".