الطب البيطرى يعلن التوصل لـ"العجل الأصفر" بالفيوم وتقديم كافة الأدوية والعلاج

كتب عز النوبى

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الهيئة توصلت إلى العجل المصاب بمرض جلدى والتى انتشرت صوره على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك فى إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه وفقا للقانون ممنوع نقل أى حيوانات مريضة ويشترط أن يكون مرخصا، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عن السيارة التى تحمل "العجل" للكمائن والطب البيطرى والمجازر، بحيث أن أى سيارة تضبط وتحمل حيوانات غير مرقمة أو مريضة يتم ضبطها.

وذكر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن الهيئة توصلت إلى العجل بعد انتشار أوصافه، وتم رصده وتماثل للشفاء وحصلنا على تعهد وإقرار أن الحيوان لم يتحرك من مكانه، لافتا إلى أنه تم إبلاغ كافة المجاز بمنع ذبح أى حيوانات عليها أعراض وحملات للتفتيش على أماكن التى قد يتم ذبح الحيوانات بها خارج المجازر لضبط هذا الحيوان وكافة الحيوانات غير المرقمة.

ولفت إلى أنه تم التوصل إلى الحيوان وتم تقديم العلاج له من قبل أطباء الطب البيطرى، مشيرا إلى أن اللون الأصفر للعجل بسبب "حنة" وضعها صاحب العجل باعتبارها مادة طبيعية تفيد الجلد بجانب الأدوية التى حصل عليها.