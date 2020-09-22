اليوم السابع
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7 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد للجامعات المصرية بعد إطلاقها

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:00 ص
7 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد للجامعات المصرية بعد إطلاقها وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى  عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت الموافق 19 سبتمبر2020 بجامعة القاهرة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وأمانة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفيما يلى يرصد " اليوم السابع " أبرز المعلومات والخدمات التي تقدمها منصة التعلم عن بعد لطلاب الجامعات:-
1- تعد منصة التعلم عن بعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية.
2- تتماشي المنصة مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد 
3- تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة 
4- تمكن المنصة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم
5- تتيح منصة التعلم عن بعد بناء غرف دراسية تعاونية 
6- تساهم فى تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.  
7- تتيح المنصة تفعيل حسابات Office 365  لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها الشركة 
 

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