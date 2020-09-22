اليوم السابع
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وزير التعليم: أنفقنا 10 مليارات جنيه لتطوير 2500 مدرسة ثانوية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:22 م
وزير التعليم: أنفقنا 10 مليارات جنيه لتطوير 2500 مدرسة ثانوية الدكتور طارق شوقى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن لدينا 23.5 مليون تلميذ فى مختلف المراحل، بالاضافة إلى معلميهم، ونحن واجهنا صعوبات فى التعليم بسبب كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما نسعى لتجاوزه الفترة المقبلة، من خلال نظام التعليم الجديد فى المدارس بالعام الدراسى الجديد.
 
جاء ذلك خلال لقاء عبر الإنترنت مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، تحت عنوان " استراتيجية التعليم فى مصر بعد الأزمة".
 
أضاف شوقى أن نظام التعليم الجيد خلال فترة كورونا وصل إلى الصف الثالث الابتدائى، وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ، موضحا اننا غيرنا الاساليب في مختلف المراحل باستخدام التكنولوجيا  .
 
أشار  الوزير أنه تم ادخال التكنولوجيا لـ 2500 مدرسة ثانوية وتجهيزها وتطويرها بنحو 10 مليارات جنيه  مع اللجوء للامتحانات الإلكترونية بدلا من الورقية كان ذلك قبل أزمة كورونا، وبالتالى استطعنا التعامل معها فور حدوثها من خلال المكتبة الرقيمة والتعليم الإلكترونى .

وزير التعليم

طارق شوقى

الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

استراتيجية التعليم

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