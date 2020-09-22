اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:43 م
خالد صلاح
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واشنطن تفرض عقوبات إضافية على سياسيين بارزين فى بفنزويلا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:36 م
واشنطن تفرض عقوبات إضافية على سياسيين بارزين فى بفنزويلا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات إضافية على عدد من الشخصيات السياسية الرئيسية في نظام مادورو بفنزويلا لمساعدتهم في سرقة حق شعب فنزويلا في اختيار قادته في انتخابات حرة ونزيهة.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم إن هؤلاء الأشخاص هم خوسيهبيرنابي جوتيريز بارا ، وميجيل أنطونيو خوسيه بونينتي بارا ، وجيليرمو أنطونيولوسيس أوسوريو ، وحاييم خوسيه بوكاران باراجوان ، ووليامز خوسيه بينافيديسروندون. 
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يقودون أحزاب معارضة شكلية للمشاركة في الانتخابات المقررة في 6 ديسمبر.
وأوضح أن هذا الإجراء الذي تنفذه وزارة الخزانة يأتي بعد العقوبات التي أعلنت في 4 سبتمبر الجاري ضد أعضاء رئيسيين آخرين في نظام مادورو غير الشرعي.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه لا يسمح للعديد من السياسيين الأكثر شعبية في فنزويلا بالترشح في الانتخابات، كما تمت السيطرة على الأحزاب السياسية المعارضة، ولا توجد آليات موثوقة للتصويت ، ولا يزال ملايين الناخبين الفنزويليين غير مسجلين ، وهناك سجناء سياسيون يقبعون في السجون الفنزويلية وقامت بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة بتوثيق انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في ظل هذا النظام غير الشرعي في فنزويلا.
وشدد بومبيو على أن بلاده تؤكد بهذا الإجراء التزامها بتعزيز المساءلة لمن يسعون لتقويض الديمقراطية وسلب فنزويلا من مستقبلها الديمقراطي كما تؤكد وقوفها مع الرئيس المؤقت جوايدو وشعب فنزويلا في تطلعه نحو استعادة الديقراطية لفنزويلا.


مايك بومبيو

أمريكا

العقوبات الأمريكية

فنزويلا

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