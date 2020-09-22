هندسة طنطا تكرم عمدائها السابقين

الغربية مصطفى عادل

كرم مجلس كلية الهندسة بجامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء، عمداء الكلية السابقين وذلك لما قدموه للكلية طوال مدة توليهم المسؤولية ، وذلك بحضور الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية ورئيس المجلس ، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلس الكلية.شمل التكريم الدكتور محمد أحمد قاسم ، والدكتور محمد طلعت فهيم، والدكتور طارق فوزي الشافعي، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا السابق.

وأشاد الدكتور عماد عتمان، بالجهود التي قدمها عمداء الكلية السابقين والتي ساهمت بشكل اساسي في الوصول بها إلى مكانتها المرموقة بين مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية، مؤكدًا على حرص الكلية على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط جميع العاملين بها كأسرة واحدة.

وأضاف د. عتمان ، أن تكريم كلية الهندسة لعمدائها السابقين يأتى تقديراً لما قدموه من عطاء في خدمة الكلية طوال سنوات طويلة من العمل الجاد، مؤكدًا على أنهم قدوة حسنة تحتذى بها الأجيال الصاعدة، متمنياً مزيد من التقدم والرقى للجامعة وكلية الهندسة.

وفى كلمته التي ألقاها ، قال الدكتور محمود ذكى، إن كلية الهندسة شرفت بتولى الدكتور عماد عتمان منصب القائم باعمال رئيس جامعة طنطا ، حيث يمتلك رؤية واضحة وقدرة هائلة على التخطيط المتميز والتطوير والإضافة والتجديد، مثمنًا كذلك جهوده المبذوله خلال فترة توليه عمادة كلية الهندسة.

وفى نفس السياق، أشاد د. محمود ذكى عميد الكلية بالجهود التى بذلها عمداء الكلية السابقين فى مجال الإنشاءات والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، حتى باتت كلية الهندسة من الكليات الرائدة والتى يشار إليها بالبنان بين نظرائها فى الجامعات المصرية والعربية.

من جانبهم ، أعرب عمداء الكلية السابقين عن سعادتهم بهذه اللافتة الطيبة وتقدموا بالشكر للدكتور عماد عتمان والدكتور محمود ذكى ، ومجلس كلية الهندسة لحرصهم على تكريمهم على الفترات التي تولوا خلالها عمادة الكلية ، متمنيين التوفيق والسداد لجامعة طنطا وكلية الهندسة .