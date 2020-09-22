نائب ترامب يؤكد حشد الموارد لإطلاق أكبر تعبئة منذ الحرب العالمية ضد كورونا

كتب محمد شعلان

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن هناك مناقشات مع حكام الولايات الأمريكية، لبحث كيفية قيام إدارة ترامب بحشد جميع الموارد لضمان حصول المستشفيات ودور الرعاية على الإمدادات التي تحتاجها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة ترامب تجهز لأكبر تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية.



حساب مايك بنس على تويتر

وغرد مايك بنس، في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك مكالمات مع حكام أمريكا حول كيفية قيام إدارة ترامب بحشد الموارد الكاملة للحكومة الفيدرالية وإطلاق أكبر تعبئة وطنية منذ الحرب العالمية الثانية لضمان حصول الولايات والمستشفيات ودور رعاية المسنين على الإمدادات التي يحتاجونها لرعاية الشعب الأمريكي".

وتابع: "بسبب العمل غير المسبوق من قبل الرئيس دونالد ترامب، الولايات في جميع أنحاء البلاد في مكان أفضل بكثير اليوم مما كانت عليه ونحن في طريقنا لوضع فيروس كورونا في الماضي".

وفي وقت سابق، أكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس استطاع أن يوفر عدد من الوظائف خلال السنوات الثلاث الأولى، لم ينجح في توفيره أي رئيس غيره، وغرد بنس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "دونالد ترامب كان يقاتل من أجل وظائف ليس فقط في أوهايو ولكن في جميع أنحاء أمريكا! في نهاية السنوات الثلاث الأولى، كان عدد الأمريكيين العاملين أكثر من أي وقت مضى".

وعلى جانب آخر، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعوده للأمريكيين باقتراب الحصول على لقاح لوباء كورونا القاتل، مشددًا فى مائدة مستديرة فى فيلادلفيا فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء أن لقاح الوقاية من الفيروس سيكون متاحًا خلال 3 إلى 4 أسابيع على أقصى تقدير.

تصريحات ترامب أيدها مسئولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال، فيما رجح مسئولين بشركة فايزر اقتراب الحصول على لقاح.

وهاجم ترامب الإجراءات الروتينية المعقدة، قائلًا فى الوقت نفسه "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه فى غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".