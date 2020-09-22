منطقة بنى سويف لكرة القدم تهدى درع الاتحاد للمحافظ تقديرا لدعمه الرياضة

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ، صلاح بدر رئيس منطقة الكرة ببنى سويف التابعة للاتحاد المصرى للعبة، وسمير عويس نائب رئيس المنطقة، وهناء فتحى المنسق الإعلامى للمنطقة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والملفات التى تقدم بها رئيس المنطقة، والسبل المتاحة فى دعم أهداف المنطقة للنهوض باللعبة، ومشوار أندية المحافظة نحو الدورى الممتاز وغيرها من الموضوعات المهمة.

أكد المحافظ خلال اللقاء على دعمه الكامل للقطاع الرياضى بشكل عام، ولمنظومة عمل ومنطقة كرة القدم بصفة خاصة، لاسيما وأن لعبة كرة القدم هى اللعبة الشعبية الأولى عالميا، معربا عن ثقته فى أعضاء المنطقة أن يساهموا فى أن تتبوء أندية بنى سويف المكانة اللائقة والمستحقة على خريطة كرة القدم المصرية، مؤكدا على بنى سويف لدى أبنائها العزيمة والموهبة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه، أهدى رئيس المنطقة المحافظ درع الاتحاد المصرى لكرة القدم عن فرع بنى سيف، معربا عن شكره وتقديره لمحافظ الإقليم الدكتور محمد هانى غنيم لجهوده المتواصلة فى تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمنطقة ، وللقطاع الرياضى والشباب بشكل عام، مؤكدا أن أعضاء المنطقة سيبذلون كل الجهود المتاحة فى سبيل دعم خطة المحافظة التنموية التى تشمل كل القطاعات، وأنهم سيكونون عند حسن الظن بهم.